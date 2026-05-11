Christi Himmelfahrt ist einer jener Feiertage, an dem es kaum jemanden zu Hause hält. Egal, wie das Wetter ist. Und längst nicht nur die Herren der Schöpfung sind unternehmungslustig, sondern ganze Familien, Wanderfreunde oder Motorradgangs. Nicht zu vergessen die Besucher von Freiluftgottesdiensten. Die Veranstalter wissen das, die Ausflugsziele rechnen damit, die Vereine freuen sich darauf, dass die Menschen ausschwärmen. Also eröffnen sich auch in diesem Jahr am Männertag vielfältige Möglichkeiten in der Region. Unsere Zeitung hat die wichtigsten davon zusammengefasst.