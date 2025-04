Woher kommt das Objekt? Von "Problembüchern" bis zum Puppendiebstahl

Laufende Forschungsprojekte

Beim Verband ist auch eine Koordinierungsstelle für Provenienzforschung in Thüringen angesiedelt. Diese unterstützt vor allem mittlere und kleinere Einrichtungen dabei, etwa bei sogenannten "Erst-Checks" einzuschätzen, ob ihre Objekte auf unrechtmäßigem Weg in die Sammlung gelangt sein könnten. In 22 Museen gab es bisher solche Vorprüfungen. Aktuell laufen weitere Projekte in 17 Thüringer Museen.