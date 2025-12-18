Wörnitztal: Seltene Wanstschrecke in Nordschwaben entdeckt

Krautreiche Wiesen für die Fortpflanzung

Der Name ist bei der Wanstschrecke mit ihrem stämmigen Körperbau Programm - auch fliegen kann das Tier wegen seiner stark verkürzten Flügel nicht. Das Männchen braucht für die Partnersuche "die langen Halme einer krautreichen Wiese", wie der Bund Naturschutz schreibt. Diese dürfen auch während der Fortpflanzungszeit noch nicht gemäht ist sein. Entsprechend lebt das Tier nur auf den selten gewordenen frühestens Ende Juni gemähten und ungedüngten Wiesen.