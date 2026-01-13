Zur Wochenmitte verhallen die letzten Schüsse. Die Weidmänner nehmen nach den großen Jagden die Ladungen aus den Läufen und verstauen ihre Büchsen und Flinten in den Waffenschränken. Die allermeisten Wildtiere genießen bis zum Frühjahr Schonung. Das gilt auch für das Muffelwild, dass sich im Schmalkalder Stadtwald zwischen Henneberger Haus und Metzels aufhält. Lämmer, Schmalschafe und Altschafe dürfen erst von August an wieder gejagt werden. Widder dürfen jedoch vorerst noch erlegt werden.