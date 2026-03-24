Ilm-Kreis: Toter Wolf bei Großbreitenbach gefunden

Wie der Wolf bei Großbreitenbach ums Leben gekommen ist, das wird wohl noch einige Wochen unklar bleiben. Zuletzt war ein toter Wolf im November vergangenen Jahres bei Luisenthal im Kreis Gotha entdeckt worden. Eine Autofahrerin soll das Tier am Straßenrand zwischen Luisenthal und Oberhof gefunden haben. Der Wolf sei augenscheinlich überfahren worden.

Sieben Territorien

In Thüringen gibt es seit wenigen Wochen offiziell ein siebtes Wolfsterritorium - neben Neustadt am Rennsteig, Ohrdruf, Altenburg, Trusetal-Seligenthal und dem Hainich soll sich am Großen Kalmberg (zwischen Ilm-Kreis und dem Kreis Saalfeld/Rudolstadt) ein Wolfspaar niedergelassen haben.