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Ilm-Kreis Toter Wolf bei Großbreitenbach gefunden

Marie-Hélèn Frech und , aktualisiert am 24.03.2026 - 16:30 Uhr

Bei einem Spaziergang in einem Wald im Ilm-Kreis ist das tote Tier entdeckt worden. Jetzt soll die Todesursache geklärt werden.

Ilm-Kreis: Toter Wolf bei Großbreitenbach gefunden
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Das entdeckte tote Tier soll untersucht werden. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

Spaziergänger haben am Wochenende einen toten Wolf in einem Wald bei Großbreitenbach im Ilm-Kreis gefunden. Der Kadaver sei vom Wegesrand aus zu sehen gewesen sein, hieß es seitens des beim Umweltministerium angesiedelten Kompetenzzentrums Wolf, Biber und Luchs. 

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Wolfs-Territorium mit Rudel

Großbreitenbach liegt bei einem sogenannten Wolfs-Territorium. Das sind Gebiete, in denen die geschützten Tiere dauerhaft leben. Das Kompetenzzentrum geht davon aus, dass in dem betroffenen Territorium ein Rudel lebt - und zwar seit 2024. Das Rudel mit damals fünf Welpen hat sich nach Angaben des Kompetenzzentrums im vergangenen Jahr weiter vergrößert. Von mindestens drei weiteren Welpen gehen die Experten aus. Im August vergangenen Jahres hat das Rudel allerdings auch ein Tier verloren: Der Leitrüde wurde mit einer schweren Schussverletzung nahe eines Feldes bei Pennewitz gefunden und musste eingeschläfert werden. 

Nicht der erste Abschuss-Fall

Dieser Fall war übrigens nicht der erste, bei dem ein Wolf in Thüringen illegal abgeschossen wurde: Schon 2023 wurde im Wartburgkreis ein Wolf getötet. Der junge Rüde war tot an einer Straße bei Hämbach entdeckt worden, wobei man zunächst von einem Verkehrsunfall ausgegangen war. Später stellte sich heraus, dass der Wolf aus einem Rudel in der bayerischen Rhön stammte. Wo genau er erschossen wurde, blieb ungeklärt.

Einen Wolf abzuschießen stellt nach dem Bundesnaturschutzgesetz eine Straftat dar und kann mit einer erheblichen Geldbuße von bis zu 50.000 Euro oder sogar mit einer Freiheitsstrafe geahndet werden.

Wie der Wolf bei Großbreitenbach ums Leben gekommen ist, das wird wohl noch einige Wochen unklar bleiben. Zuletzt war ein toter Wolf im November vergangenen Jahres bei Luisenthal im Kreis Gotha entdeckt worden. Eine Autofahrerin soll das Tier am Straßenrand zwischen Luisenthal und Oberhof gefunden haben. Der Wolf sei augenscheinlich überfahren worden.

Sieben Territorien

In Thüringen gibt es seit wenigen Wochen offiziell ein siebtes Wolfsterritorium - neben Neustadt am Rennsteig, Ohrdruf, Altenburg, Trusetal-Seligenthal und dem Hainich soll sich am Großen Kalmberg (zwischen Ilm-Kreis und dem Kreis Saalfeld/Rudolstadt) ein Wolfspaar niedergelassen haben.

 

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