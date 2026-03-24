Ilm-Kreis: Toter Wolf bei Großbreitenbach gefunden

Nicht der erste Abschuss-Fall
Dieser Fall war übrigens nicht der erste, bei dem ein Wolf in Thüringen illegal abgeschossen wurde: Schon 2023 wurde im Wartburgkreis ein Wolf getötet. Der junge Rüde war tot an einer Straße bei Hämbach entdeckt worden, wobei man zunächst von einem Verkehrsunfall ausgegangen war. Später stellte sich heraus, dass der Wolf aus einem Rudel in der bayerischen Rhön stammte. Wo genau er erschossen wurde, blieb ungeklärt.
Einen Wolf abzuschießen stellt nach dem Bundesnaturschutzgesetz eine Straftat dar und kann mit einer erheblichen Geldbuße von bis zu 50.000 Euro oder sogar mit einer Freiheitsstrafe geahndet werden.