Auf dem Wochenmarkt in Schmalkalden ist es in den letzten Wochen unruhig geworden, insbesondere unter Anbietern von Obst und Gemüse. Der Grund: Eine Händlerin hat ihr Sortiment umgestellt, von Thüringer Schmuck aus der Tabarzer Werkstatt auf Kirschen und Pflaumen aus dem Obstpark Gierstädt. Alteingesessene Marktbeschicker fühlen sich benachteiligt und schlecht behandelt. Ilona Rechner, die seit Anfang der 1990er Jahre aus dem Kyffhäuser Kreis mit Produkten aus dem eigenen Anbau nach Schmalkalden kommt, denkt sogar darüber nach, die Stadt gar nicht mehr anzufahren. So enttäuscht ist sie.