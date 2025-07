München (dpa/lby) - Auf sommerliche Temperaturen am Wochenende dürfen sich die Menschen in Bayern freuen. Zwar soll es laut Deutschem Wetterdienst im Osten des Freistaats am Freitagnachmittag noch einzelne Gewitter geben, in weiten Teilen des Landes bleibt es aber trocken. Gerade am Sonntag steigen dann die Temperaturen auf bis zu 29 Grad.