Wochenendwetter Auf Regen folgt Sonne – Temperaturen bis 25 Grad

München (dpa/lby) - Noch einmal schlafen - dann wird es sommerlich. Das lässt zumindest die Wettervorhersage hoffen. Im Laufe des Samstags sollen nämlich die Wolken weichen und die Sonne endlich wieder scheinen, und das bei Temperaturen bis zu 25 Grad, im Süden sogar noch etwas wärmer. Davor heißt es aber noch mal: Regenschirm mitnehmen. Denn am Freitag ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch mal Regen angesagt.