Wochenendrätsel: Wo steht dieser Hochbehälter?

Aber gar so daneben, wenigstens großzügig gedeutet, lagen sie damit nicht, denn beide Burgruinen haben etwas mit den Herren von Schaumberg zu tun, bis Ende des 16. Jahrhunderts eines der bedeutendsten Adelsgeschlechter in Franken. Sie stellten Bischöfe in Bamberg, Augsburg und Eichstätt. Der Augsburger Bischof Peter von Schaumberg trug sogar den Kardinalshut. Dazu kam seit 1580 auch das Amt des Erbkämmerers im Hochstift Eichstätt, das sie über Jahrhunderte innehatten, wohl gemerkt als evangelisch-lutherischer Adel. Wo ihr ursprünglicher Ansitz war, ist bislang unbekannt aber in der Umgebung von Schalkau zu vermuten. Spätestens im Jahr 1216 saßen sie auf der Burg Schaumberg, die sie allerdings Mitte des 14. Jahrhundert an die Coburger Landesherrschaft verkauften und erst 1499 als sächsisches Lehen zurückerhielten. Überhaupt wurde im Spätmittelalter die Burg Rauenstein bald der wichtigste Ort der Familie. Vor 1349 errichtet, war diese Burg bald Rückhalt für die Gesamtbesitzungen der Familie, vor allem der Reichs- und sächsischen Lehen, aber auch umfangreicher Eigenbesitzungen. Dieser Gesamtbesitz – er umfasste unter anderem Besitz zwischen Staffelstein und dem Rennsteig, den Wäldern am Bleßberg und dem halben Gericht Schalkau – war seit Mitte des 15. Jahrhunderts in Gestalt einer sogenannten Ganerbschaft organisiert. Dahinter verbirgt sich eine Art Erbgemeinschaft, an der sehr viele Angehörige der Familie Anteil hatten. Zwar „regierten“ sie das Gericht Schalkau gemeinsam mit den sächsischen Herzögen, aber auf Augenhöhe mit den Ernestinern befanden sie sich nie. Ihre Versuche, auch am Bergregal über den Steinheider Goldbergbau zu erlangen, scheiterten. 1525 wurden die Schaumberger Ansprüche darauf abgewiesen. Die Burg war Symbol für die Herrschaftsansprüche der Herren von Schaumberg, Sitz der jeweiligen Geschlechtsältesten, Aufbewahrungsort des Familienarchivs und Grablege in der Burgkapelle, die heute Ortskirche ist. Aber auch war die Burg Rückzugsort von Familienangehörigen, wenn sie sich gerade wieder einmal im Konflikt mit wem auch immer befanden. 1569 zerstörte ein Brand größere Teile der Burg, endgültig wurde sie im Dreißigjährigen Krieg zerstört. An ihre Stell trat ab 1680 das neue Schloss unterhalb des Berges.