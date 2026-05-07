Die Innenstadt von Sonneberg verwandelt sich im Rahmen des Teddy- & Puppenfestivals am Samstag, 16. Mai, in eine große interaktive Spielwelt für die ganze Familie. Das Spielzeugfest bildet den zentralen Höhepunkt der Veranstaltung und steht unter dem Motto „Sonneberg spielend erleben“. Von 14 bis 18 Uhr wird die gesamte Innenstadt zur Spielmeile, die sich über zahlreiche Stationen und Angebote für Kinder, Eltern und Großeltern erstreckt.