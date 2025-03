München/Stuttgart - Wer am Wochenende bei frühlingshaften Temperaturen Erholung in den Bergen sucht, sollte für Autofahrten mehr Zeit einplanen - oder einen Umstieg auf die Bahn prüfen. Wegen des Ferienendes in Baden-Württemberg und Bayern rechnet der ADAC mit vollen Autobahnen und Bundesstraßen, besonders auf beliebten Wintersport-Routen.