Am vergangenen Trainingswochenende der Abteilung C des Hundesportvereins Schaumburg-Schalkau stand alles im Zeichen moderner Schutzdienstausbildung, Teamarbeit und sportlicher Weiterentwicklung. Unter der Leitung von Christian Klooß aus Sachsen-Anhalt erhielten die Teilnehmer Einblicke in zeitgemäßes und leistungsorientiertes Hundetraining. Zahlreiche Hundesportler aus der Region nutzten die zwei Trainingstage, um gemeinsam mit ihren Hunden an Technik, Aufbauarbeit und Gehorsam zu arbeiten. Besonders die praxisnahen Übungen sowie der fachliche Austausch sorgten für große Begeisterung bei den Teilnehmern. Neben dem sportlichen Training kamen auch Gemeinschaft und Kameradschaft nicht zu kurz. Der HSV Schaumburg-Schalkau blickt daher auf ein gelungenes Wochenende zurück.