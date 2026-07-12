Im mehrfachen Sinne teuer zu stehen, kommt einem 24-jährigen Mann seine Alkoholfahrt vom späten Freitagabend. Er war auf der K27 von Görbitzhausen nach Hausen unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, gegen einen Baum prallte und anschließend in den gegenüberliegenden Straßengraben rutschte. Der Fahrzeugführer und sein 19-Jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt, konnten sich jedoch selbstständig aus dem Auto befreien. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf 20.000 Euro geschätzt. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit 1,64 Promille unterwegs war. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet.