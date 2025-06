Doch bevor die ersten Gäste in das erfrischende Wasser springen, ist Schwimmmeister Mario Zerrenner längst im Einsatz. Er sorgt dafür, dass alles rundläuft – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn in kleinen Freibädern wie dem in Erlau ist der Schwimmmeister nicht nur Aufsichtsperson, sondern auch Hausmeister, Techniker und auch Gärtner. Wir durften ihn beim Start in den Tag begleiten. Hier geht es zum ausführlichen Artikel >>>