Wochenend-Magazin: Einkehr am Bergsee

Sodass Sie in Ruhe eine herrliche Winter-Wanderung am Rennsteig ab Anfang Dezember planen können. Auf der mehrsprachigen Internetseite www.ferienparkebertswiese.de lässt sich in der Zwischenzeit ein interessanter Link für internationale Gäste finden, der auch für Einheimische und Besucher aus Deutschland noch einmal den Thüringer Wald und Südthüringen in ein adäquates Licht rückt, wenn es unter anderem heißt: „Thüringen, Juwel Deutschlands“ – „Thüringen ist aufgrund seines touristischen, sozialen und kulturellen Reichtums das wahre Juwel unter den deutschen Bundesländern. Auf kleinem Raum finden Sie eine Mischung aus Natur und Kultur, die ihresgleichen sucht. Der ideale Ausgangspunkt für jede Art von Urlaub.“