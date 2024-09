Wochenend-Magazin: „Die Bühnen sind größer geworden“

Frau Ellrich, Herr Fiege – wie wird man als Gesangstalent aus der Provinz zum Schlagerstar? Nadine Ellrich: „Ich habe schon seit ich klein war Schlager gehört und bin damit groß geworden. Vor drei Jahren gab es dann den Aufruf für die Schlager-Academy beim Fernsehgarten mit Giovanni Zarrella. Da wurde ein Schlagerduo gesucht. Ich habe mitgemacht – und das war die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe.“ Julian Fiege: Bei mir war es eher Zufall. Ich war vorher nicht so ganz im Schlager drin. Am Anfang bin ich da so ein bisschen reingerutscht und dann kam dieses Casting. Seitdem fühle ich mich damit aber sehr wohl.“ Das ganze Interview lesen Sie in dieser Ausgabe von „Endlich Wochenende!“.