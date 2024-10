Am Wegesrand neigt sich der blaue Enzian Richtung Boden. Der Rennsteiggarten in Oberhof bietet in den Herbsttagen zwischen Regen, Nebel und Sonne eine geradezu mystische Stimmung. Die Blüten der einzelnen, mitunter exotischen Pflanzen, die im Laufe des Jahres die Besucher in den Garten ziehen, sind dabei beinahe zweitrangig.