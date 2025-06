Wochenend-Magazin: Der Abschied naht

Wer auf Fred Rottenbach trifft, muss wissen, man hat es mit einem Handwerker zu tun, aber genauso mit einem Künstler. Der 63-Jährige wollte immer „frei arbeiten“, tauschte diese Freiheit jedoch vor mehr als 30 Jahren gegen Sicherheit und ging in den Schuldienst – auch weil sein Vater Ehrenfried ihm Ähnliches vorgelebt hatte. Und so fing der Töpfermeister und Holzbildhauer 1994 als Fachlehrer an der Rhöner Traditionsschnitzschule in Empfertshausen beziehungsweise an der Fachoberschule für Gestaltung am Staatlichen Berufsbildungszentrum Bad Salzungen (SBBZ) an.