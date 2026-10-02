„Seid ihr sicher, dass ihr das wieder zusammen kriegt“, fragt ein Mann im Vorbeigehen. „Pillepalle“, kommentiert ein anderer. In der Steingasse im Zentrum von Suhl schraubt eine Gruppe Mädels an einer Simson. Warum sie das hier auf der Straße machen? Aus Interesse an den Reaktionen der Passanten.