Wo sind denn die Männer?In Suhl schrauben die Mädels an der Simson
02.10.2026 - 16:02 Uhr
Im Community Art Center Suhl gab es einen Schraubworkshop nur für junge Frauen. Da schaute so mancher ungläubig, wenn Frauen handwerklich begabt sind.
„Seid ihr sicher, dass ihr das wieder zusammen kriegt“, fragt ein Mann im Vorbeigehen. „Pillepalle“, kommentiert ein anderer. In der Steingasse im Zentrum von Suhl schraubt eine Gruppe Mädels an einer Simson. Warum sie das hier auf der Straße machen? Aus Interesse an den Reaktionen der Passanten.