Cottbus übernehme in der Lausitz eine zentrale Ankerfunktion als urbaner Wissens- und Innovationsstandort mit der einzigen technischen Universität Brandenburgs, sagte Hanno Kempermann von IW Consult. Neben der Förderung von Wissenschaft, Forschung und Entwicklung würden wirtschaftliche Aktivitäten an ökologischen Leitthemen wie Wasserstoff, Elektrifizierung und erneuerbaren Energien ausgerichtet. Regionen wie Cottbus zeigten, wie Strukturwandel gelingen könne. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet.