In mancher Großstadt wird schon in den kommenden Tagen der Weihnachtsbaum gesetzt, in anderen stehen die Bäume sogar bereits. Im kleinen Ilmenau ist hingegen noch etwas Zeit bis Tanne, Douglasie und Co., die die Innenstadt schmücken. Allerdings hatte die Stadtverwaltung vor geraumer Zeit mit einem öffentlichen Aufruf nach den Weihnachtsbäumen für die kommende Saison gesucht. Mit Erfolg – die Bäume für die Ilmenauer Kernstadt und Ortsteile Gräfinau-Angstedt, Langewiesen, Manebach und Roda wurden gefunden.