Wo ist der nächste Antonelli? Auf der Suche nach den Formel-1-Juwelen

"Der härteste Teil des Jobs ist es, objektiv zu sein"

Red Bull scoutet Talente ab 13 Jahren. Im Simulator können die PS-Hoffnungen sogar mit ihren Idolen verglichen werden, wenn etwa die Daten eines ehemaligen Red-Bull-Nachwuchsfahrers wie Carlos Sainz hochgeladen werden.

Nicht jeder, das ist keine Überraschung, bleibt bis zum angepeilten Aufstieg in die Formel 1 im Aufbauprogramm. "Der härteste Teil des Jobs ist es, objektiv zu sein und einzusehen, wenn es nicht funktioniert", räumte Rocquelin ein. Dann habe man den Eindruck, versagt zu haben. Lagrue sieht das ähnlich. "Ich weiß, dass es nicht jeder in die Formel 1 schafft", sagte er. "Es ist aber meine Pflicht alles dafür zu tun, es möglich zu machen."