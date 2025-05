Wo gutes Sehen mit Verstehen anfängt: Egloff Optik aus Zella-Mehlis erhält den Mittelstandspreis seiner Augenoptik-Gemeinschaft

Investitionen in die Optometrie

Auch im Bereich der Optometrie wurde kontinuierlich investiert – in Know-how ebenso wie in Technik. Ab 2012 wurde dieser Bereich gezielt ausgebaut: durch umfangreiche Weiterbildungen in der Funktionaloptometrie, der Kinderoptometrie sowie in der klassischen Optometrie. Gleichzeitig wurde modernste Screening-Technologie angeschafft, mit der heute zum Beispiel Augenlängenmessungen im Rahmen des Myopie-Managements bei zunehmender Kurzsichtigkeit von Kindern möglich sind. Ergänzend dazu wurde die Low-Vision-Abteilung weiter ausgebaut, um auch Menschen mit stark eingeschränktem Sehvermögen gezielt helfen zu können. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Dry-Eye-Management. Mit umfassender Tränenfilmanalyse und dem innovativen „Tear Stim“-Verfahren bietet Egloff Optik eine nachhaltige Lösung für trockene Augen – ein wachsendes Thema im digitalen Alltag vieler Menschen. Damit ist das Angebot, aber auch der Wirkungskreis gewachsen: Viele Kundinnen und Kunden reisen von weit her in den Thüringer Wald, um sich hier beraten, messen und begleiten zu lassen.