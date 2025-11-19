Wegen Straßensanierungsarbeiten wird von kommenden Montag, 24. November, 7 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 19. Dezember, 14 Uhr die L 2603 zwischen Ortsausgang Geisa und der Einmündung der K 93 in Richtung Ortsmitte Wiesenfeld voll gesperrt. Darüber informiert das Landratsamt. Eine Umleitung gebe es über Geismar – Ketten – Motzlar – B 278 – Geisa und umgekehrt. Der Busverkehr nach Wiesenfeld fahre nur von Geismar.