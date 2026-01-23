Immerhin hat die Bundesregierung sich bemüht, es dieses Mal besser zu machen. Vor allem Menschen mit niedrigeren Einkommen sollen jetzt von der Kaufprämie für Elektroautos profitieren. In der Vergangenheit waren es ja vor allem Besserverdiener, die sie nutzten, um ihren Fuhrpark zu erweitern. Für die Durchsetzung der alternativen Antriebe in der breiten Masse war das kontraproduktiv. Und auch jetzt gibt es Kritik an der Kaufprämie. Ausgerechnet von einem Wirtschaftsverband, der in den vergangenen Monaten wiederholt Hilfe für die schwächelende Südthüringer Zulieferindustrie gefordert hat.