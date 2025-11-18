Die Fachleute des Thüringer Landesamtes für Statistik haben die Bevölkerungsstruktur analysiert und einen demografischen Vorstoß für die 17 Kreise gewagt: Der Zeitstrahl ihrer Berechnungen für das Durchschnittsalter der Einwohnerschaft reicht bis zum Jahr 2045. Dann werden zwei Städte aus dem Kreis Schmalkalden-Meiningen zu den vier ältesten Kommunen im Lande gehören, die wenigstens 5000 Einwohner haben.