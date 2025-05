Es war einmal ein Wald, so tief und geheimnisvoll, dass man sagt, selbst die Zeit verliere sich zwischen seinen Bäumen. Der Thüringer Wald und die umliegende Region, reich an Sagen und Geschichten, birgt viele steinerne Schätze – Burgen und Schlösser, die wie aus einem Märchenbuch entsprungen scheinen. Jetzt können junge Abenteurer diese magischen Orte spielerisch entdecken. Gedruckte Orientierung gibt ihnen dabei das Kinderheft mit dem Titel „Burgen im Thüringer Wald entdecken“. Das Büchlein hat der Regionalverbund Thüringer Wald in diesem Jahr herausgegeben und zum ersten Mal zur Leipziger Buchmesse im März präsentiert. Solch eine Publikation ist ein Novum bei „Thüringer Wald“, erzählt Mitarbeiter Marcel Krummrich, der die Idee dazu gemeinsam mit seinem Team entwickelt und mit Dienstleistern umgesetzt hat.