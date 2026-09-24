New York - Die New York Liberty um Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich gehen mit einer Niederlage im letzten Hauptrundenspiel in die WNBA-Playoffs. Gegen die Atlanta Dream verlor der Titelverteidiger zu Hause 65:83. Starspielerin Breanna Stewart fehlte dem Team wegen Problemen am Knie. Atlanta sicherte sich durch den Sieg Rang vier in der Tabelle und Heimrecht in der ersten Runde der Playoffs. New York trifft als Achter der Tabelle auf die Minnesota Lynx, die die Hauptrunde als Tabellenführer abschließen werden. Fiebich spielte etwas mehr als 16 Minuten und blieb ohne eigene Punkte.