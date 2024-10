WNBA Freiheit mit Fiebich: Deutsche Basketballerin als X-Faktor

Dennis Schröder als Edelfan

"Sehr coole Atmosphäre. Ich werde auch am Donnerstag wieder am Start sein, das Spiel wird auf jeden Fall cool", sagte Schröder. In Deutschland beginnt die Partie um 2.00 Uhr am Freitagmorgen.

Stewart kommt im Schnitt auf 20,4 Punkte, Ionescu auf 18,2 - die 6,7 Zähler, die Fiebich im Schnitt beisteuert, wirken da bescheiden. Der Wert der 24-Jährigen aus Landsberg am Lech ist in Zahlen aber auch nur schwer zu messen. Sie kann im Prinzip jede Art Gegenspielerin verteidigen. Dank ihrer langen Arme hat sie eine enorme Spannweite und ist dazu flink auf den Beinen. Dazu kommt ihr guter Wurf aus der Distanz.

In der WNBA ist Fiebich zwar Rookie, als Profi aber hat sie in der spanischen Liga bereits zweimal die Auszeichnung als wertvollste Spielerin bekommen und tritt entsprechend abgeklärt auf. "Sie ist für mich kein Neuling, sie hat schon so lange als Pro in Europa gespielt", sagte Nyara Sabally über ihre Teamkollegin sowohl bei der Nationalmannschaft als auch in New York. "Es ist cool zu sehen, dass sie so schnell eine so große Rolle für uns übernehmen konnte."

Die jüngere Schwester von Satou Sabally ist bereits in ihrer zweiten Saison für New York aktiv und erleichterte Fiebich den Einstieg in der neuen Umgebung massiv. "Ich konnte ihr wirklich die dümmsten Fragen stellen", erzählte Fiebich zuletzt.

Titel gleich im ersten Jahr?

Auch ganz offiziell wurden Fiebichs Leistungen bereits anerkannt, sie steht im All-Rookie-Team der WNBA als eine der fünf besten Neulinge in der Liga - so wie Caitlin Clark, die in den vergangenen Monaten für einen enormen Hype sorgte und Frauen-Basketball zu ungekannter Popularität führte.

Wenn die Liberty nun also in maximal fünf Spielen versuchen, mit Fiebich als Stammkraft den ersten Titel zu holen, werden Millionen neuer Fans zuschauen - und Plätze wie der von Dennis Schröder in der Halle besonders begehrt sein. "Ich werde auf jeden Fall supporten und die werden mit ihr auf jeden Fall - weil vorher haben sie ja immer ihre Probleme gehabt - den Chip holen", prognostizierte der Weltmeister. Es wäre die Krönung einer besonderen ersten WNBA-Saison für Leonie Fiebich.