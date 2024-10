Im Gegensatz zu den beiden ersten Partien in New York gerieten die Liberty sofort ins Hintertreffen und lagen nach dem 18:28 ersten Viertel bereits zehn Punkte hinten. Vor allem die Energie von Sabally half dem Team aber, vor der Pause noch etwas zurück und besser ins Spiel zu kommen. Dennoch wirkten die Gäste bei weitem nicht so dominant wie in den beiden Partien vor eigenem Publikum in New York. Da hatten sie teilweise zweistellig geführt, das erste Spiel allerdings noch aus der Hand gegeben. Dieses Mal war es umgekehrt. Sabrina Ionescu traf mit einem Dreier zum Sieg.