WMO-Bericht CO2 in der Atmosphäre steigt 2025 auf Rekordwert

Treibhausgase tragen zu Extremwetter bei

Kohlendioxid ist dem Bericht zufolge für 66 Prozent des Treibhaus-Effekts durch Gase verantwortlich. Weitere 16 Prozent sind auf Methan (CH4) zurückzuführen, das unter anderem in der Landwirtschaft, beim Abbau fossiler Energieträger und auf Mülldeponien anfällt. Die Methan-Konzentration erreichte voriges Jahr ebenfalls einen Rekordwert, ebenso wie etwa die Konzentration von Lachgas (Distickstoffoxid, N2O).



Die Erde steuert den Vereinten Nationen zufolge mit der aktuellen globalen Klimapolitik bis zum Ende des Jahrhunderts auf 2,8 Grad Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit zu. Um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden, wollte die Weltgemeinschaft den Anstieg eigentlich auf 1,5 Grad begrenzen - etwa durch den Ausstieg aus Erdöl, Kohle und Gas.