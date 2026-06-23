Warum überhaupt das ganze Prozedere?

Die WM wurde von 32 auf 48 Nationen vergrößert, deshalb musste ein neuer Modus her. Das alte Format, bei dem die Anzahl der Teilnehmer von 32 bis zum Finale mit jeder Runde halbiert wurden, hätte nicht mehr funktioniert. Das zunächst vorgesehene Modell mit 16 Dreiergruppen hatte die FIFA verworfen, weil es bereits innerhalb der Gruppen für Absprachen hätte sorgen können.

So kam es zum Modell mit zwölf Vierergruppen und den besten acht Dritten aus jenen zwölf Gruppen. Neu ist das nicht, in einem ähnlichen Format wurden bereits die Europameisterschaften 2016, 2021 und 2024 ausgespielt. Der einzige Unterschied ist, dass es angesichts der Größe des Feldes damals nur um jeweils vier beste Dritte aus sechs Staffeln ging.

Das DFB-Team hatte 2021 (Zweiter in der Gruppe) und 2024 (als Sieger der Gruppe gegen einen Zweiten) nichts damit zu tun, dafür bei der Premiere des neuen EM-Formats 2016. Gegner wurde damals die Slowakei. Im Vergleich zu 495 WM-Varianten wirken die Möglichkeiten bei der EM mathematisch überschaubar: 15 verschiedene Kombinationen stehen zur Verfügung.

Können Teams der DFB-Elf aktiv entgehen?

Ja, die Topteams weichen dem viermaligen Weltmeister aus, in denen sie Platz drei in ihren Gruppen meiden. Brasilien reicht dafür im abschließenden Gruppenspiel gegen Schottland bereits ein Remis. Das gilt auch für die Niederlande, die es mit den bereits ausgeschiedenen Tunesiern zu tun bekommt. Im Duell Kanada gegen Schweiz sichern beide ihre Plätze eins und zwei bei einem Remis ab und könnten dann ebenfalls nicht gegen Deutschland spielen.

In der Gruppe D der USA geht es zwischen Australien und Paraguay um Platz zwei. Australien reicht dafür im direkten Duell ein Remis, Paraguay braucht einen Sieg. Wer auf Platz drei endet, kann potenziell auf Deutschland treffen. Für die Ausrichter Mexiko und USA ist das nicht mehr möglich. Beide stehen wie die DFB-Elf vorzeitig als Gruppensieger fest.

Wie geht es für Deutschland danach weiter?

Im Achtelfinale von Philadelphia am 4. Juli (23.00 Uhr) würde bei erfolgreichem erstem K.o.-Spiel ein Duell mit dem Gruppensieger der Staffel I folgen. Hier sind Vize-Weltmeister Frankreich oder Norwegen mit Stürmerstar Erling Haaland die wahrscheinlichsten Optionen.

Das folgende Viertelfinale fände am 9. Juli (22.00 Uhr) wieder in Foxborough statt. Ein erstes WM-Halbfinale seit dem Titelgewinn im Jahr 2014 würde das Team um Kapitän Joshua Kimmich am 14. Juli (21.00 Uhr) im texanischen Arlington bei Dallas bestreiten. Fünf Tage später wird dann in East Rutherford der neue Weltmeister gekürt.