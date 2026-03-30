WM-Test: Die Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Wirtz: Auch wenn diesmal nicht alles gelang. Sein Fußball-Spaß ist einfach ansteckend. Bei der WM Wirtz (wird es) wieder klappen - ganz sicher.

Havertz: Bewies als Sané-Ersatz auf der rechten Seite seine Flexibilität in der Offensive. Krönte sein Comeback nach 16 Monaten mit dem Elfmetertor.

Rüdiger: Kam in der neuen Rolle als Abwehr-Backup zur 2. Halbzeit für Tah. Wie der Münchner sehr souverän. Jetzt mit Real Madrid ein Bayern-Gegner.

Karl: Drehte nach der Einwechslung zur zweiten Halbzeit gleich mächtig auf. Flanke auf Woltemade und flotte Dribblings. Kann zum WM-Trumpf werden.

Undav: Vom Stuttgarter Publikum lautstark gefordert und gefeiert. Und dann mit dem späten Siegtreffer. Genau das fordert Nagelsmann für ein WM-Ticket.

Goretzka: Kam nach 60 Minuten und agierte mit Kimmich in altbewährter Doppelrolle im Zentrum. Beim Gegentor war der Weg zurück zu weit.

Führich: Der Stuttgarter durfte für gut 30 Minuten auf der linken Außenbahn ran. Sein VfB-Kollege Leweling hat die Nase um das Backup-Ticket aber vorn.

Vagnoman: Ein weiterer VfB-Profi im Heimspielmodus. Und als mögliches Kimmich-Backup ohne Fortune. Ließ sich vor dem Gegentor leicht ausspielen.

Raum: Ersetzte nach einer Stunde wie geplant den müde gelaufenen Brown. Sein Freistoß flog knapp am Tor vorbei. Für die WM-Startelf links eingeplant.

Sané: Der Flügelflitzer war diesmal nur ein 10-Minuten-Joker. Ein Lucky Punch gelang nicht. Seine WM-Teilnahme könnte zu Diskussionen führen.