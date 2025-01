Bundestrainer verärgert über Startphase

Wieder einmal konnte Gislason aber mit dem Start seiner Auswahl überhaupt nicht zufrieden sein. "Ich staune, wie wir uns selbst das Leben schwer machen. Was wir in der ersten Halbzeit an Chancen auslassen, das ist eigentlich nicht normal", kritisierte der Bundestrainer in der ARD und warnte vor dem nächsten Spiel: "Wenn wir so gegen Dänemark die erste Halbzeit spielen, dann ist das Spiel längst vorbei."