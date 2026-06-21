Atlanta - Wunderknabe Lamine Yamal trifft bei seiner Premiere nach wenigen Minuten, Trainer Luis de la Fuente freut sich über das perfekte Geburtstagsgeschenk: Spanien hat bei seinem zweiten WM-Spiel Saudi-Arabien in Atlanta mit 4:0 (3:0) deklassiert und nach dem blamablen 0:0 gegen Kap Verde für einen Befreiungsschlag gesorgt. "Ich bin sehr glücklich, dass wir den Spieß umgedreht haben. Ich bin glücklich über den Sieg und die Gefühle", sagte Doppeltorschütze Mikel Oyarzabal über einen Dolmetscher bei MagentaTV.