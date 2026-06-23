"Foxsports": "Die argentinische Nationalmannschaft ist weiterhin auf dem besten Weg, ihren Weltmeistertitel zu verteidigen."

"Mediotiempo": "Der König des Tores. In einem für den Fußball und Lionel Messi historischen Spiel sicherte sich die argentinische Nationalmannschaft ihren Platz im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft 2026."

Frankreich:

"Le Parisien": "Ein weitaus schwierigeres Duell für die 'Pulga' (als gegen Algerien), der von der österreichischen Abwehr unter der Führung des Madrilenen David Alaba ins Visier genommen wurde. Doch für Messi ist nichts unmöglich, und die legendäre Nummer 10 war erneut entscheidend und erzielte einen Doppelpack, mit dem er Miroslav Klose endgültig aus den Rekordlisten verdrängte."

"L'Équipe": "Das ist geschafft. Mit fast 39 Jahren hat Lionel Messi keine Zeit zu verlieren, und der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft hat die Sache mit dem WM-Torrekord schnell geklärt. Nach seinem ersten Hattrick gegen Algerien (3:0) erzielte 'La Pulga' seine WM-Tore 17 und 18."

Spanien

"Mundo deportivo": "Messi ist der Wahnsinn."

"Sport": "Messi ist jeden Tag eine Ewigkeit."

"Marca": "Zum Augenreiben. Schon wieder er. Schon wieder die 10. Schon wieder Lionel Messi, der mit einem magischen Doppelpack weiterhin entschlossen ist, seinem Land den Traum von einem noch nie dagewesenen zweiten Titel nacheinander zu bescheren – auch wenn es noch ein langer Weg ist. Es war eine unbewusste Hommage an die andere 'Nummer 10' und den 'Gott' des argentinischen Fußballs, Diego Maradona, dessen 'Tor des Jahrhunderts' gegen England sich auf den Tag genau zum 40. Mal jährte. Ein schöner Zufall des Fußballs."

England

"Guardian": "Dieser rekordverdächtige Moment war einer für die Ewigkeit. Er ereignete sich auf den Tag genau 40 Jahre, nachdem Diego Maradona England mit seinem berüchtigten Handspiel und einem atemberaubenden Slalom besiegt hatte."

"Daily Mail": "Umarmungen, Umarmungen und noch mehr Umarmungen…Nach dieser Leistung wollte jeder ein Stück Lionel Messi haben."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Messi hört nicht auf, erreicht 18 Tore und löst Klose ab. Niemand ist wie er bei Weltmeisterschaften."

Österreich

"Kleine Zeitung": "Lionel Messi machte die rot-weiß-roten Träume von einer Überraschung gegen Argentinien zunichte. Der WM-Rekordtorschütze traf in der 38. und in der 95. Minute."

"Der Standard": "Am Ende hatte Argentinien einen Lionel Messi zu viel: Österreichs Nationalteam hat sich im zweiten WM-Gruppenspiel gegen Argentinien teuer verkauft, verlor durch zwei Tore des Superstars aber 0:2."