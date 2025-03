WM-Qualifikation: Tuchels England-Debüt mit Rückkehrern und königlichem Lob

Tuchel setzt auf prominente Rückkehrer

Tuchel geht seine Premiere am kommenden Freitag gegen Albanien und drei Tage später gegen Lettland mit zwei prominenten Rückkehrern an. Er holte die Stars Marcus Rashford (Aston Villa) und Jordan Henderson (Ajax Amsterdam) zurück in den Kader der Three Lions. Rashford und Henderson waren von Ex-Coach Gareth Southgate nicht für die EM 2024 in Deutschland nominiert und auch danach von Interimstrainer Lee Carsley nicht berücksichtigt worden.