WM-Qualifikation: Training der Nationalmannschaft ohne Woltemade und Baumann

Die DFB-Auswahl steht nach der 0:2-Niederlage in der Slowakei unter Druck. In den Partien am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Sinsheim gegen Schlusslicht Luxemburg und am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Belfast gegen Nordirland hat Nagelsmann zwei Siege fest eingeplant, um den Rückstand auf Spitzenreiter Slowakei bestmöglich aufzuholen. Nur der Gruppensieger löst das direkte WM-Ticket.