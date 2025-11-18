Österreich:
"Kronen-Zeitung": "Deutschland zaubert sich mit Kantersieg zur WM."
"Kleine Zeitung": "Halbes Dutzend voll! Deutschland fixiert WM-Ticket mit Galavorstellung. Während das DFB-Team nach dieser Galavorstellung mit breiter Brust zur WM-Endrunde fährt, müssen die Slowaken den Gang in die Playoffs antreten."
Niederlande:
"De Telegraaf": "Deutschland demütigt direkten Konkurrenten Slowakei in entscheidendem Duell."
Frankreich:
"L'Équipe": "Deutschland hat nicht gezittert. In einem spannungslosen Finale der Gruppe A gegen die Slowakei (6:0) am Montagabend hat die Mannschaft von Julian Nagelsmann, die vor diesem letzten entscheidenden Spiel unter Druck stand, dank einer nahezu perfekten ersten Halbzeit ihre Qualifikation für die nächste Weltmeisterschaft gesichert."