WM-Qualifikation Haaland und Sörloth schießen Norwegen fast sicher zur WM

Oslo - Angeführt von den Doppelpackern Erling Haaland und Alexander Sörloth steht die norwegische Fußball-Nationalmannschaft nach einem Heimsieg über Estland dicht vor dem direkten Ticket für die WM im kommenden Jahr. Durch das 4:1 (0:0) in Oslo können die ungeschlagenen Skandinavier zwar noch vom Gruppenzweiten Italien eingeholt werden; dank sechs Punkten Vorsprung und der erheblich besseren Tordifferenz (+19) aber wohl nur noch in der Theorie. Italien tritt am Abend in der Republik Moldau an, ehe es am Sonntag zum Abschluss Norwegen empfängt.