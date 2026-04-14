WM-Qualifikation Gwinn-Aus überschattet klaren DFB-Sieg gegen Österreich

Rückspiel am Samstag in Österreich

Als Brand dann schließlich selbst vollendete, war im Gegenzug die deutsche Defensive etwas zu nachlässig. D'Angelo schoss unbedrängt zum Ehrentor ein. Die eingewechselte Schüller besorgte mit ihrem 56. Tor im 85. Länderspiel den Endstand.

Am Ende war der erste Gegentreffer in der laufenden WM-Quali nur ein kleiner Makel. Nach den zuvor souveränen Siegen gegen Slowenien (5:0) und in Norwegen (4:0) liegt die DFB-Elf als Gruppenerster weiter voll im Soll. Zweiter ist Norwegen, das gegen Slowenien 5:0 siegte. Für Wücks Team geht es am Samstag (18.00 Uhr/sportschau.de) mit dem Rückspiel gegen Österreich in Ried weiter.