WM-Qualifikation für 2027 Deutsche Basketballer in Bamberg gegen Außenseiter Zypern

Bamberg (dpa/lby) - Die deutschen Basketballer mit Superstar Dennis Schröder bestreiten an diesem Montag (19.00 Uhr/MagentaSport) in Bamberg ihr letztes Spiel der ersten Qualifikationsphase zur WM 2027. In Franken ist der krasse Außenseiter Zypern der Gegner des amtierenden Welt- und Europameisters. Die Deutschen haben nach bislang vier Siegen in fünf Partien zwar bereits sicher die nächste Quali-Phase erreicht. Allerdings zählt jeder Punkt, denn die Ergebnisse aus der ersten Gruppenphase werden in die zweite mitgenommen.