WM-Qualifikation: Die Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Wirtz: Hatte zwar einige Aktionen im letzten Drittel, doch keine war von Erfolg gekrönt. Schloss erst zu zaghaft ab und verzog dann. Seine Schaffenskrise bei Liverpool ist auch im DFB-Trikot zu sehen.

Woltemade: Versuchte immer wieder seine 1,98 Meter gewinnbringend zum Einsatz zu bringen. Eine Halbzeit gelang das nicht, doch nach der Pause schlug der Stürmer zweimal eiskalt zu und wurde so zum Matchwinner.

Nmecha: Kam für den von einem Platzverweis bedrohten Goretzka. Sollte für zusätzliche Stabilität sorgen, doch es blieb im Zentrum wacklig. Seinen wuchtigen Schuss in der Nachspielzeit parierte Moris.

Schade: Ersetzte den schwachen Gnabry nach gut einer Stunde.

Thiaw: Durfte noch ein paar Minuten für Kapitän Tah aufs Feld.

Leweling: Anstelle von Sané in der Schlussphase auf dem rechten Flügel unterwegs.