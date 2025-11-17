WM-Qualifikation Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Wirtz: Müht sich, aber dem Supertalent gelingt auch im vierten Spiel nacheinander kein Tor. Dafür aber legt er zwei Treffer (3:0 und 4:0) auf.

Woltemade: Torgarant und WM-Wegweiser. Viertes Tor für Deutschland nacheinander. Mit gerade mal acht Länderspielen nicht mehr wegzudenken.

Nmecha: Kommt für Pavlovic nach der Pause. Prüft mit einem guten Schuss den Slowaken-Keeper.

Thiaw: Kommt in der 62. für Kimmich und sieht nur wenig später die Gelbe Karte.

Baku: Darf nach einer guten Stunde in seinem Heimstadion von RB Leipzig spielen und trifft nach wenigen Minuten zum 5:0 - zweites Länderspieltor.

Brown: Kommt in der Schlussphase zu seinem zweiten Länderspieleinsatz. Ersetzt Raum auf der linken Seite.

Ouédraogo: Der Leipziger gibt sein Debüt - und was für eins. Der 21. Neuling unter Nagelsmann kommt in der 77. Minute, zwei Minuten später trifft er.