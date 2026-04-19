Ried - Selten hat Christian Wück in so konsternierte und ratlose Gesichter geblickt, als er die deutschen Fußballerinnen nach dem Abpfiff zum Kreis versammelte. Das 0:0 im WM-Qualifikationsspiel in Österreich wirft die DFB-Frauen auf dem Weg nach Brasilien 2027 erst mal zurück - weniger in der Tabelle als in der Entwicklung. "Heute sind wir vielleicht die Treppe, die wir schon oben waren, oder die Treppenstufe, die wir schon oben waren, wieder runtergefallen", sagte der Bundestrainer nach dem enttäuschenden Auftritt in Ried.