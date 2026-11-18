Erste gravierende Änderung seit dem Amtsantritt: Die deutschen Nachwuchsbiathleten werden den international besetzten Junior-Cup in dieser Saison komplett auslassen. Das entschied Erik Lesser, der seit dem Frühjahr als Disziplintrainer für die Juniorinnen beim Deutschen Skiverband (DSV) zuständig ist. Lesser hat dabei die komplette Unterstützung von Junioren-Bundestrainer Marko Danz, der wie Lesser am Stützpunkt in Oberhof arbeitet.