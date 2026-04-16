WM-Qualifikation: Bald bei Bayern? DFB-Star Senß spricht über Wechselgerücht

Herzogenaurach - Fußball-Nationalspielerin Elisa Senß, die laut Berichten vor einem Wechsel zum FC Bayern stehen soll, hat noch keine Entscheidung über ihre sportliche Zukunft getroffen. Aktuell könne sie noch keine Antwort geben, sagte die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin von Eintracht Frankfurt in einer Medienrunde auf eine konkrete Frage zu den Spekulationen. "Im Fußball kann alles ganz schnell gehen oder auch nicht schnell gehen." Zuletzt hatte unter anderem die "Sport Bild" berichtet, dass Senß von einer Ausstiegsklausel Gebrauch macht und im Sommer zum FC Bayern wechselt.