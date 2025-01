Für Gidsel ist das Duell eines der wichtigsten Spiele bei dieser WM. "Fast alle in unserem Team spielen in der Bundesliga. Wir wollen nach Deutschland zurückkehren und sagen: Wir haben Deutschland geschlagen", kündigte der Berliner Bundesliga-Profi selbstbewusst an und schickte eine klare Ansage an das DHB-Team: "Hier in Herning sind wir schwer zu schlagen".