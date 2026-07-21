Infantinos Anstoß

Die Diskussion um eine weitere Vergrößerung des Teilnehmerfeldes hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino während der am Sonntag zu Ende gegangenen WM entfacht. Es sei ein Thema, über das man "auf jeden Fall" nach der WM nachdenken solle. Die ganze Welt müsse von der WM träumen dürfen und "nicht nur Europa und Südamerika". Mit 48 Teilnehmern war das jüngste Turnier in den USA, Mexiko und Kanada bereits um 16 Mannschaften aufgestockt worden.