WM in Singapur Schwimmer Wellbrock holt zweites WM-Gold: "Wahnsinnig cool"

Wellbrock entwickelt sich mit großen Schritten wieder zu dem Erfolgsgaranten für den Deutschen Schwimm-Verband, der er einmal war. Nach seinen verkorksten Olympischen Spielen im vergangenen Sommer in Paris hat er seine Topform wiedergefunden. "Es tut einfach ganz gut, dass die letzten Monate sich einfach gelohnt haben, ausgezahlt haben. So macht Wettkampfschwimmen am meisten Spaß, wenn sich das auszahlt, dass man nach dem Rennen noch eine Siegerehrung mitmachen darf", sagte Wellbrock. "Das ist immer eine wahnsinnig große Ehre, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Man hat in Paris und Doha gesehen, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist."